Espetáculo La Wagner é destaque da programação da 9ª edição da mostra Paralelo 16°

De hoje até o dia 25, a dança ocupa espaços como teatros, ruas, parques, praças e até bares de Goiânia que recebem a 9ª edição da Paralelo 16° – Mostra de Dança Profissional. Ao todo, serão apresentados 13 espetáculos ao público da capital, dos mais diversos estilos e linguagens e nos mais variados espaços. Um dos grandes destaques da programação é a apresentação de La Wagner, do grupo argentino Pablo Rotemberg, que é interpretada por quatro bailarinas nuas e tem na música do alemão Richard Wagner (1813-1883) o ponto de partida.

As apresentações do Paralelo 16° estão divididas em três eixos principais: Cena Aberta (nas ruas), Cena Livre (nos teatros) e Cena Proibida (para maiores de 18 anos, no Hermeto Bar e no Teatro Goiânia), a novidade desta edição. “O Cena Proibida vem para provocar e atiçar o público. É uma ideia de trazer outros olhares e questionar tabus em torno do corpo. Existem ainda muitas amarras e preconceitos em torno de diversos temas como corpo e sexualidade, pornografia, vulgaridade e objeto de desejo”, explica o curador da mostra, João Paulo Gross.

Coordenadora geral da Quasar Cia. de Dança e do Paralelo 16°, Vera Bicalho ressalta que o Cena Proibida foi criado para agrupar espetáculos com classificação indicativa acima de 18 anos, como é o caso do próprio La Wagner. “São espetáculos de vários formatos. Dramáticos, cômicos, reflexivos e que podem tratar de temáticas agressivas ou de cenas do cotidiano, do mundo contemporâneo”, explica. Há este ano, na programação, um foco maior nos grupos de dança de Goiânia.

“O Paralelo 16° é um parceiro cultural, um espaço de diálogo, trocas de experiência e envolvimento de todos. É importante valorizarmos e nos unir enquanto classe mostrando durante os dias de festival uma reunião de grupos e produções locais que vem crescendo e se destacando”, aponta João Paulo Gross. Entre os grupos convidados desta edição, estão Cabaré Rosa Grená (GO), Virtual Cia. de Dança (SP), Nômades (GO), PlanoP (GO), Balé do Teatro Castro Alves (BA), Grupo Contemporâneo de Dança (GO), Giro 8 (GO) e Nalini (GO).

“Os grupos são convidados, mas ao longo dos anos e pelo reconhecimento que o Paralelo 16° atingiu, muitos produtores e artistas independentes entram em contato e enviam material. Desta forma podemos selecionar a partir da diversidade e pluralidade dos trabalhos que chegam até nós e outros que tivemos a oportunidade de assistir em festivais fora de Goiânia”, explica João Paulo. O Paralelo 16° é uma realização da Quasar Cia. de Dança, da Associação Quasar de Cultura e da Arte Brasil Eventos.

A mostra nasceu em 2005 e desde então vem se consolidando como um dos eventos de dança mais importantes do País. “Uma mostra profissional como esta, que já entrou no calendário nacional, reverbera conhecimento por meio dos espetáculos e suas produções, fazendo com que todos possam ter outras referências de dança. Os artistas também se beneficiam dessa troca, pelo aprimoramento profissional, estético, criativo e técnico. Além disso, desde sua primeira edição, o Paralelo 16° procura formar o público da nossa região para o que vem sendo produzido no cenário da dança em todo o mundo ”, destaca Vera.