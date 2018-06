Magazine Espetáculo Hilda e Freud será apresentado nesta quinta em Goiânia Escrita do ponto de vista da poetisa Hilda Doolittle, peça do dramaturgo e psicanalista Antonio Quinet mostra Sigmund Freud sem idealizações

Para o escritor e dramaturgo Antonio Quinet, teatro e psicanálise tratam das mesmas coisas. “Conflitos, medos, sonhos e desejos. Está tudo ali, no divã e no palco”, disse, em entrevista ao POPULAR. O carioca, que há mais de dez anos criou sua própria companhia cênica para falar sobre os mistérios da psique humana com o grande público, apresenta amanhã, às 20 hora...