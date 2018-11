Magazine Espetáculo 'Guarda Sonhos' é encenado por Tainá Barreto no Sesc Centro

A artista Tainá Barreto apresenta o espetáculo Guarda Sonhos, nesta quarta-feira (7), às 20 horas, no Teatro Sesc. A entrada é gratuita mediante retirada antecipada do ingresso, no site sescgo.com.br. A apresentação é uma mistura de dança e teatro, pautada nas manifestações da cultura popular brasileira. Do mergulho nas tradições pernambucanas de frevo e cavalo-ma...