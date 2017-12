Espetáculo faz releitura da obra de Dante Alighieri

O espetáculo Inferno – Lugar de Tormento estreia nesta sexta-feira, às 20 horas, no Espaço Cultural Novo Ato. Baseado na obra de Dante Alighieri, e de outros nomes clássicos, o enredo é composto por nove ciclos que englobam temas existenciais. A peça que é a primeira de uma trilogia aborda questões como a existência de purgatório e paraíso. A classificação etária é para maiores de 18 anos.

A trama acompanha a história de Xântipa, a mulher que levou Sócrates a se tornar um grande filósofo, e torturadores que dilaceram a alma de cada um ali presente. Também fala da sedutora Eva, que experimentou o conhecimento após comer o fruto proibido, e da besta Fera, que procura incansavelmente por almas para se fartar.

No enredo, está presente ainda a Medusa da mitologia grega, com o seu poder de transformar em pedras as pessoas que olhassem diretamente para ela, a rainha da dinastia de Ptolomeu, Cleópatra, que tirou a própria vida para não ver seu país ser transformado em província do Império Romano. Carmen Miranda, a pequena notável que emocionou o Brasil com sua voz e morte precoce, também está no inferno.

O espetáculo é uma produção da Cia. Novo Ato, com texto e direção de Marília Ribeiro. No elenco estão Carlos Campos, Jana Pereira, Jorge Hayer, Luiz Cláudio, Marília Ribeiro, Michelly Santana, Raylane Silva, Samury Campos, Sharles Gomes e Vitória Matos. O projeto tem apoio da Lei Municipal de Incentivo a Cultura de Goiânia.

SERVIÇO

Espetáculo: Inferno-Lugar de Tormento

Datas:

Sexta-feira, sábado e domingo, sempre

às 20 horas

Ingressos:

R$ 20 (inteira)

Local:

Rua Sebastião Fleury Curado, n° 193,

próximo Setor Crimeia Leste