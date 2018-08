Magazine Espetáculo expõe temática de conflitos sociais Peça do dramaturgo Almir Amorim, Depois do Corpo será apresentada neste domingo no Teatro Goiânia

Escrito pelo dramaturgo Almir Amorim na década de 1960 e em turnê pelo Estado, o espetáculo Depois do Corpo será apresentado neste domingo, às 20 horas, no Teatro Goiânia, com entrada franca. A peça faz críticas ao capitalismo exacerbado, ao homem burocrata e ao sistema que engole a fragilidade e fala de três movimentos de encontros e desencontros humanos, den...