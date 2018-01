Espetáculo “Espécie” volta aos palcos em nova temporada

O premiado espetáculo Espécie dá início à snova temporada nesta terça-feira, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro, em Goiânia. Haverá nova sessão na quarta-feira, na mesma hora e local. Ao todo, serão oito apresentações no espaço durante os meses de janeiro e fevereiro, antes de o espetáculo seguir para o Centro Cultural UFG e finalizar a série na Sala 8 da UFG, na Praça Universitária.

Concebido e dirigido por Valéria Braga, Espécie é um tratado sobre as forças dos mundos visível e invisível. Em cena, o ator Rodrigo Cunha interpreta o corpo que está em constante transformação e incorporação das três imagens que orientam o roteiro: do velho, da mulher e do macaco. Um feixe de luz que conduz o olhar do espectador vem de um aparelho celular, revelando as imagens no espaço escuro e instigando novas formas de enxergá-las.

O espetáculo é resultado de três anos de pesquisa, com apoio da Vivace Escola de Teatro e Dança. Os movimentos e recursos cênicos se concentram nas dinâmicas e particularidades do corpo e suas relações com o espaço, de forma que a memória sensorial do espectador é provocada a todo instante. Espécie foi concebido para uma plateia que se aventura na escuridão.

A temporada 2018 terá 25 apresentações em locais acessíveis e a preços populares, com fomento do Fundo Estadual de Cultura. Além das apresentações, haverá debates de 20 minutos ao final das sessões. O espetáculo, que fez sua estreia em 2012, passou por diversos estados brasileiros desde então e foi contemplado com o Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz.

“Espécie é uma experiência intimista, em que a luz e o corpo se fundem revelando uma trajetória difusa”, afirma a diretora Valéria Braga. As sombras se instauram nas paredes do local e acrescentam ao corpo o seu duplo, em ato cênico. “O espetáculo busca instigar novas formas de ver o mundo, as coisas e as pessoas”, completa.