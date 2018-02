Espetáculo destaca obra de dramaturgo cubano

O espetáculo A Noite dos Assassinos será apresentado de quinta-feira a domingo, sempre às 20 horas, na Sala 8 da Emac, atrás do Museu Antropológico, no Câmpus 1 da UFG. Como destacado texto do dramaturgo cubano José Triana, a montagem se constitui no cruzamento entre o teatro do improviso e o teatro clássico e terá ingresso a R$ 20, valor de inteira. Segundo os organizadores, o espaço na plateia é limitado a 30 pessoas por vez.

Com tradução e adaptação de Poliane Vieira Nogueira, direção de Robson Corrêa de Camargo, o trabalho envereda por um teatro que mostra que tudo se move e tudo se transforma. A história remonta a 1950, em Cuba, antes da Revolução de 1959, quando três irmãos, Cuca, Beba e Lalo, já adultos, se encontram no porão de sua casa para encenar o assassinato de seus próprios pais.

A encenação deixa em suspenso se tudo não passa de uma fantasia, um ensaio ou uma representação do que já foi feito. Neste jogo de faz de conta, mortal e simbólico, não há amor entre pais e crianças, revive-se apenas o recalque. Embora haja apenas três atores em cena, eles atuam um repertório variado de personagens, ausentes e presentes, incluindo seus pais.

No elenco, estão os artistas Gabriella Vitorino, Ilmara Damasceno e Ronei Vieira. A classificação indicativa etária do espetáculo é de 14 anos. Nos dias 16, 17 e 18, haverá nova leva de apresentações no espaço do teatro do Centro Cultural UFG.

SERVIÇO

Espetáculo: A Noite dos Assassinos

Datas: Quinta-feira a domingo, sempre às 20 horas

Local: Sala 8 – EMAC, Câmpus 1, atrás do Museu Antropológico, Praça Universitária

Ingressos: R$ 20 (inteira)

Classificação Indicativa: 14 anos

Duração: 120 minutos

Informações: 99652-5449