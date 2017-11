Espetáculo destaca Brasil rural de outros tempos

O espetáculo Causos, Cachaça e Viola retorna aos palcos de Goiânia nesta sexta-feira, às 19h30, no Castro´s Park Hotel. O enredo acompanha dois caipiras, depois de um dia de lida no campo, sentados na porta de casa, contando causos e tocando modas de viola.

A peça, segundo os produtores, busca reviver o Brasil rural de outros tempos, em que proprietários de terras mantinham em suas fazendas os chamados agregados. Entre as poucas oportunidades de lazer dos adultos, nos finais de semana, estavam reuniões nos ranchos dos vizinhos para contar causos, tocar viola, violão ou sanfona e beber cachaça. Nascia, assim, o encontro entre os dois “cumpadres”.

A direção do espetáculo é de Samuel Baldani, com texto de Reinaldo Clemente. Os personagens são interpretados por Saulo Barros e Alex Pereira (foto), em um encontro que rende prosa e causos, regado com cachaça e clássicos da música raiz.

SERVIÇO

Espetáculo: Causos, Cachaça e Viola

Data: Sexta-feira, às 19h30

Local: Av. República do Líbano, n° 1.520, Setor Oeste

Ingresso: R$ 50 (inteira)