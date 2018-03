Espetáculo de Luccas Neto abre sessão extra em Goiânia

O espetáculo Netoland, do youtuber Luccas Neto, esgotou a primeira sessão e já foi aberta uma nova, para às 20h de sábado (17), no Centro de Convenções PUC, em Goiânia.

O youtuber ficou famoso com seus vídeos irreverentes e foco no público infanto-juvenil. Na capital goiana, ele vai levar para o palco todo o seu lado criança, repleto de brincadeiras e interações e assim, transmitir uma mensagem positiva e enérgica a todos. Os famosos diálogos no canal ganham vida na apresentação que se torna um grande tabuleiro de jogos.

Em janeiro, Luccas alcançou números expressivos para o currículo. Segundo o Social Blade, o canal de Neto foi o que mais recebeu número de inscritos e visualizações entre os youtubers brasileiros, batendo até mesmo o irmão, Felipe Neto. Atualmente o canal reúne quase 13 milhões de inscritos.

Serviço

Classificação: Livre

Ingressos:

- Cadeiras inferiores:

*Área Ouro: R$ 150,00 (inteira) R$ 75 (meia solidária)

*Área Prata: R$ 120,00 (inteira) R$ 60 (meia solidária)

- Cadeiras superiores:

*Bronze: R$ 80,00 (inteira) R$ 40 (meia solidária)

*Meia solidária: Mediante doação de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento

**Valores referentes à primeiro lote. Sujeito à alteração sem aviso

Pontos de Vendas:

- Tribo do Açaí

- Bahrem Burger & Grill

- República da Saúde

Vendas online:

- Meu Bilhete: https://meubilhete.com/luccas-neto-2-sessao