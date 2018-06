Magazine Espetáculo “Complexo de Hamlet” chega a Goiânia Após temporada no Rio de Janeiro, Luciano Caldas apresenta seu trabalho em desempenho solo, nesta quinta-feira (14), no Teatro Sesc Centro

O ator Luciano Caldas (foto) apresenta o espetáculo Complexo de Hamlet nesta quinta-feira, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. Os ingressos têm valor entre R$ 8 e R$ 22. Produzido em parceria entre o Instituto do Ator (RJ), Maricota Produções e Pulo do Gato Arte e Comunicação, o trabalho traz o ator goiano, natural de Inhumas, dando vida a uma das figuras mais signif...