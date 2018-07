Magazine Espetáculo com atriz Fernanda Pimenta tem entrada gratuita em Goiânia Duas apresentações de Quando se Abrem os Guarda-Chuvas encerram temporada nesta quarta-feira e na próxima

A premiada atriz Fernanda Pimenta realiza neste quarta-feira (1º) e na próxima as duas últimas apresentações da temporada do projeto Quarta de Guarda-chuvas, com o espetáculo Quando se Abrem os Guarda-chuvas. A primeira apresentação, nesta semana, será às 20 horas, no palco da escola The Rising Sun. A segunda, no dia 8, será no mesmo horário, mas no Teatro Sonhus,...