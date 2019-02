Magazine Espetáculo “Causos, Viola e Cachaça” volta ao palco do Teatro Sesi Montagem resgata, com músicas do sertanejo raiz, modo de vida do Brasil rural de outras épocas

Os atores e músicos Saulo Barros e Alex Pereira apresentam nesta terça-feira, às 20 horas, no Teatro Sesi, o espetáculo Causos, Cachaça e Viola (foto). Dois caipiras, depois de um dia de lida no campo, sentados na porta do rancho, feito pau a pique, contam causos e tocando umas modas de viola. Tudo isso, regado a uma boa cachaça. A entrada para a apresentação são...