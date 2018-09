Magazine Espetáculo 'Causos de Voos e Risco' terá primeira apresentação nesta sexta-feira (28) Apresentação integra temporada de estreia de novo espetáculo com linguagem cênica do circo

Primeiro espetáculo solo do artista circense Gabriel Coelho, Causos de Voos e Risco chega a temporada de estreia no Teatro do IFG, nesta sexta-feira (28), às 20 horas. Em cena, o artista utiliza a linguagem circense dos aparelhos aéreos, segundo ele, para fazer refletir sobre o conflito entre o sonho de voo e o medo da queda, elementos que para o artista Gabri...