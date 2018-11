Magazine Espetáculo 'Casados?' será apresentado nesta quarta e quinta-feira em Goiânia

A comédia musical circense Casados? entra em cartaz, nesta quarta-feira (28), às 20 horas, no palco do Teatro Sesc Centro. O espetáculo contará com mais duas apresentações na quinta-feira, às 15 e às 20 horas. À frente da comédia, está a cantora Débora di Sá (foto). Como o próprio nome sugere, o espetáculo circense fala sobre o relacionamento do casal Fulano e Si...