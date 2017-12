Espetáculo acrobático foca bastidores do Natal

O espetáculo A Acrobática Fábrica de Natal (foto) será apresentado neste sábado, às 20 horas, no Teatro Sesi. Realizada pelos alunos da escola Gelb Zirkus, a montagem leva ao palco uma reflexão sobre o momento tão celebrado em boa parte do mundo, o Natal, e promete conduzir o público por uma viagem pelos bastidores da fantasia da data, propondo novos olhares e significados. A performance tem apoio da Catavento Companhia Circense, com direção geral de Felipe Nicknig, direção artística de Marina Amorim e Pedro Cunha. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.