Magazine Espetáculo 5X Comédia promete animar a capital durante o fim de semana Cinco dos mais conhecidos humoristas do País juntam talentos para fazer rir no espetáculo 5X Comédia, em cartaz sábado e domingo em Goiânia

O calor desértico de Goiânia e a trilha sonora sertaneja onipresente na capital devem entrar no alvo de madame Sheila, afetada socialite francesa que vem ao Brasil para uma palestra sobre sofisticação e elegância. A personagem impagável do ator Luís Miranda é uma das cinco presentes no espetáculo de humor 5X Comédia, em cartaz, sábado (25) e domingo (26), no ...