Magazine Especialistas dizem que precisa-se de calma ao retornar aos exercícios Retorno às atividades físicas depois de algum tempo parado requer paciência e orientação de especialistas

Foi o desejo de subir ao altar em boa forma o responsável pela volta da administradora Laura Rosa da Silva Franco, de 27 anos, à academia no início do mês. Ela treina há praticamente uma década, mas quase nunca conseguiu ter uma regularidade. A falta de um horário que se encaixasse no seu dia a dia e a preguiça de sair de casa depois da jornada de trabalho se...