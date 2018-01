Especialistas dão dicas para evitar deslizes na hora de usar o WhatsApp

Houve uma época em que não era de bom tom ligar para uma pessoa em um horário que podia a perturbar ou assustar, como de madrugada. As conversas eram diálogos e quase ninguém - exceto as mamães mais zelosas - usavam o telefone apenas para dar bom dia. Até que surgiu o Whats-App, aplicativo de comunicação mais utilizado no Brasil, e mudou tudo. Apesar da facilidade trazida pela tecnologia, para muita gente o uso do aplicativo virou sinônimo de dor e sofrimento. Por trás da telinha do celular, tem quem simplesmente ignore as regras de boa convivência e não se canse de cometer deslizes, em especial nos grupos. O que poucos usuários lembram é que as mesmas regras de etiqueta e bom senso da vida real valem também para o app. O POPULAR conversou com especialistas que enumeraram os dez mandamentos essenciais para não ser invasivo ou excessivo no uso do “Zap” e acabar sendo mal visto por todos seus contatos.

1 Em grupos, não dê bom dia, boa tarde, boa noite

Pense rápido: você ligaria para alguém às 7 da manhã apenas para dar bom dia? Provavelmente não. O mesmo vale para o WhatsApp. Não tem coisa mais desagradável do que ver que há mais de cem mensagens de bom dia/boa tarde/boa noite em um grupo. “O que mais me irrita é receber, o tempo todo, mensagens de ‘bom dia’ em grupos e ver que todos os participantes respondem. Não se deve mandar esse tipo de mensagem e ao recebê-la não devemos responder. Simples assim. Caso contrário, vamos perpetuar esse erro irritante”, ensina Ligia Marques, consultora em etiqueta, marketing pessoal e mídias sociais.

2 Controle a ansiedade

Os malditos dois risquinhos azuis significam, sim, que seu interlocutor recebeu a mensagem, mas não necessariamente que ele pode te responder naquele minuto. “Muitas pessoas ainda não compreendem que mesmo que alguém visualize e leia a mensagem, muitas vezes o momento pode não ser oportuno para responder naquele exato instante. Isso muitas vezes causa desconforto quando há a insistência para se obter uma resposta imediata”, explica Leandro Rangel, diretor geral de uma agência de publicidade e marketing digital.

3 Maneire na quantidade e duração do áudio

É prático, rápido e realmente um recurso bem útil. Mas exagerar no áudio - em especial na duração e na quantidade - pode te deixar com a fama de chato. “Se receber áudio, responda com áudio, sem problema. Se receber por escrito, priorize a escrita também. Se for enviar áudio, seja breve”, ressalta Ligia Marques. Um áudio com mais de um minuto pode ser substituído, por exemplo, por uma ligação.

4 Redobre a atenção nos grupos de trabalho

Pagar mico no grupo de trabalho pode resultar em uma visita precoce ao RH para a rescisão do contrato. Se o objetivo for manter o emprego, é importante redobrar os cuidados. “O recomendado é que seja claro, direto e evite gírias e abreviações, pois algumas pessoas podem não entender. Use textos longos apenas quando for realmente necessário e evite emojis em demasia. Jamais compartilhe conteúdos indiscretos e que fujam a ideia inicial da criação do grupo”, orienta Leandro Rangel. Pornografia, humor negro e piadinhas preconceituosas, nem pensar.

5 Não repasse correntes

O usuário do WhatsApp já devia ter aprendido isso quando começou a usar e-mail. Antes de encaminhar textos que prometem comida, viagem ou carro grátis, saiba que o único resultado prático de uma corrente é reforçar sua fama de bobo. Se for corrente daquelas com fundo religioso, o resultado pode ser ainda pior. Além de irritar, pode ofender quem recebe o textão.

6 Olhe o relógio antes de clicar em enviar

Ninguém - nem mesmo seus funcionários - tem culpa de sua insônia. Prestar atenção no dia e na hora antes de enviar uma mensagem é mais do que prova de educação, é quase uma prova de amor. “Não faz muito tempo, antes do WhatsApp existir, as pessoas tinham mais etiqueta nos horários de ligar ou não para outra pessoa. Após às 22 horas, só se ligava para alguém se fosse realmente urgente ou da família. Hoje, passam mensagens altas horas da noite, sábado domingos e feriados. A pessoa nem te conhece direito e já toma tal liberdade como se isso fosse normal”, conta Leandro Rangel. Não, não é.

7 Não espalhe fake news

Checar a veracidade de uma informação antes de espalhar por todos seus grupos é mais que uma prova de refinamento, é sinal de inteligência. Hoje em dia existem até sites especializados neste tipo de apuração e o Google também é uma ótima fonte. Sites como Boatos.org e E-farsas são boas opções para checar se uma notícia é real. “Podemos adaptar o que Sócrates disse sobre os três filtros para nos guiar: O que vou compartilhar é verdade? O que vou compartilhar prejudica alguém? O que vou compartilhar é útil para a pessoa que recebe?”, ensina Ligia Marques.

8 Controle o impulso de apertar enter

A notificação apita uma, duas, três, dez vezes. O coração dispara e a certeza de que algo de muito grave aconteceu. Ao chegar o WhatsApp percebe que era a mensagem daquela amiga que a cada linha dá um enter. Escreva a frase inteira antes de apertar o “enviar”. Você economiza no vaivém dos dedos e não irrita quem está lendo.

9 Pergunte antes, não dói

Do dia para a noite, você acorda e está em dez grupos diferentes. Sempre tem aquele amigo ou parente chato que te adiciona sem sequer lhe perguntar. Antes para fazer parte de um clube era necessário se associar. O WhatsApp, infelizmente, ainda não faz da participação de grupos algo opcional. A opção é sair, mas nem sempre isso é possível. ”Não fique adicionando amigos em grupos sem que a pessoa permita. Não tem nada mais irritante que de repente, você estar dentro de um grupo de pessoas nada a ver, com assuntos nada a ver e ainda ser taxado de chato se sair”, conta Leandro Rangel. Quando você adiciona alguém a um grupo sem consentimento, além de deixar a pessoa confusa quanto ao motivo, ainda acaba expondo seu número de telefone.

10 Relaxe um pouco

Não tem coisa mais chata de que estar com alguém que fica checando o WhatsApp a cada segundo. Além de passar uma imagem de desrespeito com as pessoas que estão com você, passa também uma imagem de desinteresse. Relaxe um pouco. Se for realmente importante, a pessoa do outro lado da linha vai te ligar.