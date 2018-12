Magazine Especialistas afirmam que alguns cuidados com recém-nascidos são realmente necessários Assunto veio à tona após a lista de regras de Sabrina Sato para visitas à filha Zoe causar polêmica

Use máscara. Não use perfume. Não fume antes da vir. Não espirre. Não tussa. Não dê palpites. Vinte minutos de visita está bom, ok? A longa e franca lista de regras da apresentadora Sabrina Sato para visitas à filha recém-nascida, Zoe, na maternidade caiu na internet e dividiu opiniões. Muita gente viu nas exigências um certo exagero de mãe de primeira viagem, ...