Magazine Especial da Grande Família vai preencher provisoriamente o horário deixado pelo Vídeo Show A Globo ainda não divulgou que atração deve ocupar o espaço deixado pelo Vídeo Show de forma definitiva

O especial Álbum da Grande Família vai ocupar provisoriamente o horário deixado pelo Vídeo Show, que teve seu fim anunciado pela Globo na última terça-feira (8). O antigo programa semanal agora vai ter um compilado de seus melhores momentos exibido de segunda a sexta-feira, a partir do dia 21. O último episódio do Video Show será exibido na sexta-feira (11). Com is...