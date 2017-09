Especial celebra centenário de Chacrinha

Ó Terezinha, Ó, Terezinha. Está de volta o Cassino do Chacrinha em uma viagem ao universo do Velho Guerreiro que promete emocionar o público e celebrar o centenário de um dos maiores comunicadores do Brasil. Com direito a buzina, abacaxi, jurados e grandes atrações musicais, o especial Chacrinha, o Eterno Guerreiro, uma parceria entre a Globo e o Viva, reverencia Abelardo Barbosa, que continua com tudo e não está prosa. Misturando elementos antigos com a tecnologia atual, o especial, que vai ao ar nesta quarta-feira(06), às 22h28, na Globo, faz alusão ao programa de auditório que marcou gerações e ainda hoje é referência na memória afetiva de milhares de brasileiros. Liderado pelo ator Stepan Nercessian na pele de Chacrinha, o programa ganhou uma roupagem contemporâne.

Com direção artística de Rafael Dragaud e direção-geral de Daniela Gleiser, o especial celebra a atmosfera do inesquecível Cassino do Chacrinha, que foi ao ar na Globo entre os anos de 1982 e 1988. “É um Chacrinha de todos os tempos, que atravessa gerações e resgata a memória afetiva do público”, define Rafael Dragaud. “A ideia foi fazer uma reverência ao artista, com um cenário inspirado no programa da década de 80, mas modernizado. Temos convidados que fizeram a história do programa, mas também grandes nomes da música atual, que certamente passariam pela atração se fosse exibida hoje”, explica Daniela Gleiser.

Concurso

As atrações musicais escolhidas para o especial transitam por diferentes décadas. Em um clima de encontro de gerações, ícones como Sidney Magal, Fábio Júnior, Ney Matogrosso, Banda Blitz, Luan Santana, Alcione, Ivete Sangalo, Anitta, Marília Mendonça, Luiz Caldas e o rei Roberto Carlos se apresentam no programa. Os que puderam desfrutar da companhia do Velho Guerreiro aproveitam ainda o momento para contar histórias e curiosidades do passado.

O corpo de jurados, uma das marcas do Cassino do Chacrinha, é composto por alguns dos principais comunicadores da atualidade. Entre eles, Luciano Huck, Angélica, Tiago Leifert, Ana Maria Braga, André Marques, Gloria Maria, Fernanda Lima e Regina Casé. Na homenagem, não poderiam ficar de fora, ainda, as brincadeiras com o grupo e alguns quadros marcantes, como o cantor mascarado, interpretado por Luan Santana, e a entrevista com o artista, realizada com Anitta. Durante a apresentação, berinjelas, jacas, mandiocas, bacalhaus e até camisinhas são distribuídos ao público, sempre no estilo bem humorado, irreverente e tropicalista, características marcantes do apresentador.

E, para tornar o momento ainda mais emblemático, um concurso de imitadores de Chacrinha diverte a plateia com nomes consagrados do humor nacional. Concorrem ao título de Melhor Chacrinha de Todos os Tempos os humoristas Marcelo Adnet, Tom Cavalcante, Welder Rodrigues, Otaviano Costa e Marcius Melhem. No palco, cada um faz seu improviso para ser avaliado pelos jurados. Otaviano Costa é o Chacrinha marinheiro; Welder Rodrigues, a noiva; Tom Cavalcante é a versão Rapunzel transformada em abacaxi; e Adnet encarna o Chacrinha Napoleão. As fantasias são inspiradas nos diversos figurinos que Chacrinha usou ao longo de seus programas.