Magazine Espaço em shopping produz flocos de neve

Mesmo sofrendo uma onda de calor, vai nevar em Goiânia nos próximos dias. Isso porque está montado no Passeio das Águas Shopping o projeto Alaska Neve, um espaço de 100 metros quadrados com temperatura que pode chegar até 15 graus negativos. No local, máquinas produzem flocos de neve que caem diretamente do teto. A entrada no parque temático custa a partir de R$ 20, ...