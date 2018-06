Magazine Escritores são lembrados nos 110 anos do início da imigração japonesa para o Brasil O POPULAR lembra a intensa correspondência entre os escritores Yukio Mishima e Yusinari Kawabata, gênios da ficção japonesa no século 20, protagonistas de histórias trágicas e belas

Um homem determinado a morrer. É assim que a escritora francesa Marguerite Yourcenar, no fabuloso ensaio Mishima e a Visão do Vazio, define o cerne da personalidade do autor japonês sobre quem se debruça para revelar os esconderijos de sua vida e sua alma. Yukio Mishima, um homem determinado a morrer, mas que antes decidiu viver. E viveu uma vida singular, na...