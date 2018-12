Magazine Escritora lança livro infantil com história sobre autismo O livro enaltece o poder da musicoterapia como forte aliado para transpor as barreiras da interação social que é um dos aspectos mais relevantes dos sintomas do autismo

A autora Romilda Ferreira lança nesta quarta-feira (19), às 18h30, na livraria Palavrear, o livro infantil Mundo Azul. Na obra, a escritora narra a história de um garotinho autista e sua relação com a música e como esse processo terapêutico influenciou positivamente sua vida. O lançamento contará com a apresentação de Maurício Garcêz, hoje adulto com 29 anos, o ...