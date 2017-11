Escritor moçambicano durante palestra em Goiânia: “Acho que a gente deixou de escutar o outro”

Em passagem por Goiânia esta semana para proferir palestra na abertura do Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil, no Tribunal de Contas do Estado de Goiás, o escritor moçambicano Mia Couto esbanjou simpatia e fez referências fraternas a Goiás, citando, por exemplo, a poesia de Cora Coralina. Um dos maiores expoentes da literatura de seu país, ao lado de nomes como José Craveirinha e Paulina Chiziane, o autor tem uma relação fraterna e próxima com o Brasil. Antes do evento, Mia Couto concedeu entrevista exclusiva ao POPULAR. Confira:

Você se surpreende em encontrar o Brasil nesta crise tão profunda, sendo que não muito tempo atrás não estávamos nesta situação?

Eu fico surpreso, até mais que vocês. Eu venho aqui uma ou duas vezes por ano e a cada vez eu vejo o aprofundamento desta crise, com novas dimensões, agora com esta dimensão puritanista. Eu acho que há uma espécie de torpor, as pessoas estão atônitas diante deste lado menos nítido do País. O que me preocupa, e acho que preocupa muitos brasileiros também, é a resposta à crise ser centrada em uma razão moral.

Você consegue fazer algum tipo de paralelo entre esses momentos dramáticos que vivemos agora no Brasil e as crises que as ex-colônias portuguesas na África viveram ao longo de sua história?

Sim, eu acho que há coisas que são comuns. Nós acabamos por abraçar um sistema econômico que é muito comum e que explica também termos as mesmas implicações políticas desse sistema. A corrupção não é um privilégio do Brasil, não vem do “jeitinho brasileiro”. Nós temos um “jeitinho moçambicano” que é muito parecido com o brasileiro. Isso não explica a corrupção, que tem outras origens. Também em Moçambique há corrupção na política, nas forças econômicas, nas instituições financeiras. Aí está a grande fabricação da corrupção, embora haja esse “jeitão” e não um “jeitinho”. Isso, em Moçambique, também se manifesta.

A sua literatura, ainda que por meios metafóricos e alegóricos, mergulha em problemas como esse.

Sim, eu não posso me afastar disso. Estou muito dentro dessa realidade. Moçambique tem uma história de colonização e eu exploro, como você disse, seus problemas pela visão literária, poética.

Em seus livros, você se ampara em pontos oníricos e líricos para falar dessa realidade mais dura que há em Moçambique, mas que também temos aqui. Como é esse processo de criação?

Eu não sei fazer de outra maneira. Eu e todos os moçambicanos passamos por um processo de guerra civil, que foi indescritivelmente duro. Para tratarmos dessa realidade, temos de ter algum tipo de válvula de escape. Isso não quer dizer dar as costas para o mundo. Falamos de crueldades, de realidades que são extremamente duras, mas criando outras maneiras de repensar esta mesma realidade.

E repensar esta realidade é fazer a sociedade se deparar com desafios muitas vezes incômodos?

Depende das situações. Existem países em que este repensar sequer era permitido. No Zimbábue, por exemplo, que está passando por esta transformação com a queda do presidente Robert Mugabe. Ali não havia sequer hipótese de ter ideias mais claras, sobretudo na política. Talvez o pensar seja uma palavra ainda fraca. Às vezes é preciso fazer de fato algo que seja uma ruptura profunda, com uma maneira de reformar sistemas, modos de vida. Pensar em outra dimensão, estar disponível para criar outros paradigmas, outros pressupostos.

Muitos de seus personagens são muito intensos na maneira como expressam vozes que tantas vezes nós não costumamos ouvir. Como você vai buscar essas vozes tão profundas e as traz à tona por meio de sua literatura?

Não sei como faço, não há uma fórmula. Estas vozes estão à tona, não estão submersas. Basta ouvi-las, estar disponível para o que o outro está dizendo. Isso, no meu país, se dá de muitas maneiras e até em outra língua. Lá há várias línguas e o português é apenas uma delas. Essa viagem entre essas vozes é a maneira que eu tenho de me comunicar com elas.

Essas vozes, muitas vezes, encontram contrapontos violentos. Essa ausência de diálogo entre culturas também é algo marcante em sua literatura. No momento em que vemos potências ficando cada vez mais isolacionistas, como você percebe esta questão hoje?

É uma constatação clara, de medo, com muitas muralhas, fronteiras, com razões identitárias, quando a resposta deve ser buscada no inverso disso. Temos que cultivar um sentimento de tranquilidade entre os povos e que deve ser encontrada no que o outro está pensando.

Em seus livros, esses encontros culturais podem ser violentos, dramáticos, mas também recompensadores. Você busca um equilíbrio quanto a essas possibilidades? Como você percebe essa dinâmica de interação entre as pessoas?

Nós estamos num momento em que tudo sugere que não façamos esse encontro. A ideia dominante é que não haja a interação entre as pessoas e as culturas. Eu acho que o modo que a literatura pode contribuir é, ao contrário do que faz a política atualmente, mostrar o quanto podemos ser produtores de prazer nessa viagem no mundo do outro, o quanto há de histórias aí, o quanto há de beleza nele.

Um de seus livros se chama Vozes Anoitecidas. Como você define essas vozes anoitecidas?

Este foi o primeiro livro de contos que eu fiz e a ideia naquela altura era “desanoitecer”, em que havia um terreno obscuro, uma noite, em que essas vozes estavam ali, mas caladas, quando não podíamos ouvi-las. A ideia era fazer uma tradução desse silêncio, dessa escuridão que dominava essas vozes.

Hoje temos uma sociedade muito pautada por interações virtuais, redes sociais, mecanismos que permeiam toda a nossa vida cotidiana. Isso tem nos levado a falar demais e ouvir de menos?

Eu acho que a gente deixou de escutar o outro. No geral, há muita pouca disponibilidade em escutar o outro. Mesmo quando falamos com o outro, parece que temos pouco interesse em saber o que o outro diz e pensa. As pessoas interagem mais, mas estão cada vez mais sozinhas.

O escritor e ensaísta Mario Vargas Llosa vem fazendo alertas de que esse tipo de sociedade, em que o diálogo é tão difícil, pode colocar em risco a própria existência da cultura como a conhecemos, o que inclui a literatura. Você partilha dessa opinião ou visão menos otimista do futuro?

Eu partilho dessa opinião, mas não como um prognóstico definitivo. Acho que esse modelo não significa um esgotamento cultural definitivo. Acho que é preciso entender esse futuro com o que se pode fazer de viável. Temos de encontrar outras maneiras de dizer as coisas, de chegar às pessoas.

Sua obra é muito estudada no Brasil. As universidades aqui têm grande interesse por seu trabalho. E aqui se costuma empregar algumas classificações para autores como você, o José Eduardo Agualusa e o Pepetela, ambos de Angola, como expoentes de uma produção pós-colonial africana. Você concorda com essa designação?

Não sei exatamente o que é isso. Eu não sou acadêmico e provavelmente não concordaria com essa classificação. Mas fizeram também outra classificação, que me colocou como um autor de realismo mágico, com expressões da África. Como escritor, talvez eu não possa pensar essas entidades. Acho que isso também vem dos frutos de nosso trabalho.

O que você gosta de ler da literatura brasileira?

Eu continuo a ler aqueles que eu já conhecia, como Guimarães Rosa, e poetas, como Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto (meu grande mestre), Manoel de Barros, Adélia Prado. Agora, dos novos, tenho lido o Julián Fuks, que acaba de ganhar um prêmio em Portugal. Trabalhei com ele durante um ano, na tutoria da Rolex, aquela fábrica de relógios, que tem uma fundação que patrocina escritores. Foi muito prazeroso trabalhar com ele.

Em termos literários, o Brasil tem a fama de não olhar para outros países que falam português, como as ex-colônias de Portugal na África, e sequer para seus vizinhos de língua espanhola aqui da América do Sul. Isso procede?

Eu acho que sim, acho que é verdade. Mas não sei se é um problema só do brasileiro. Acho que os autores africanos de língua portuguesa precisam se mostrar mais, ter sua literatura descoberta para que possam penetrar mais no Brasil.

Seriam necessárias mais pontes entre os dois continentes?

Sim, seriam, mas essa incumbência também observa regras do mercado. Isso hoje está nas mãos de editoras, que fazem esse trabalho como podem.