Magazine Escritor Lucão lança livro Amores ao Sol, inspirado na sua jornada em Santiago de Compostela O livro será lançado neste sábado (27), às 15 horas, em sessão de autógrafos na livraria Saraiva do shopping Flamboyant

Em 2016, quando iniciava o Caminho de Santiago de Compostela, uma das mais antigas e conhecidas rotas de peregrinação do mundo, o escritor e colunista do POPULAR Lucas Brandão, o Lucão, conversou com um peregrino brasileiro que contou-lhe que estava na jornada à procura de uma mulher. O relato foi registrado no diário do celular e mais tarde tornou-se inspiraçã...