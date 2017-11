Escritor lança livro sobre a trajetória do disco Refavela, de Gilberto Gil

O ano era 1977 e Gilberto Gil havia acabado de aportar no Festival Mundial de Arte e Cultura Negra (Festac 77), em Lagos, na Nigéria, quando reencontrou uma paisagem suburbana muito similar a do Rio de Janeiro e Salvador. Eram conjuntos habitacionais, precários e periféricos, que se transformariam posteriormente em novas favelas. Quando voltou, deu de cara com o movimento Black Rio e a partir disso criou o disco Refavela, que agora, 40 anos depois, se torna livro pelas mãos do escritor e historiador Maurício de Barros Castro, numa homenagem a um dos grandes álbuns da MPB.

O livro traça a trajetória de Gil pelo Festac 77, em um momento da diáspora negra pela libertação dos países africanos e direitos civis dos negros norte-americanos. Castro relembra o período da “reafricanização” do carnaval baiano e o surgimento do importante movimento da Black Rio. Também destaca as histórias que cercam as canções de Refavela, a exemplo de Aqui e Agora, Samba do Avião, Sandra, No Norte da Saudade e Ilê Ayê. As relações urbanas e sociais da comparação entre Brasil e Nigéria também são apontadas na obra.

Nas primeiras estrofes do disco Refavela, Gil descreve o cenário alegórico do eixo entre os dois lugares: A refavela revela aquela que desce o morro e vem transar, o ambiente efervescente de uma cidade a cintilar. “Ouço Refavela agora e penso que muitos caminhos apontados por Gil nos anos 1970 se mantêm em aberto. As relações contemporâneas entre Brasil e África permanecem pouco exploradas, a cultura da juventude negra carioca continua sendo criminalizada, o precário ainda articula processos artísticos dos dois lados do Atlântico”, aponta Castro.

Todas as influências afro-brasileiras são relembradas no livro, que refaz os caminhos por onde Gil passou na execução e criação do disco. Refavela foi gravado no estúdio de 16 canais da Phonogram, e, segundo Gil, era época em que o funk começava a se movimentar para o outro lado do Rio de Janeiro. O álbum faz parte da sequência efervescente que o cantor criou ao longo dos anos, como o anterior Refazenda (1975), de inspiração rural, e que junto com o clássico Realce (1979), moldam a trilogia RE.

Social

Como um recorte crítico das favelas e de seus moradores, negros e pobres, Gil canta sobre a coragem dos jovens do bloco do Ilê Ayê de sair pelas ruas no carnaval de Salvador durante a ditadura militar. Também fala sobre a busca pela paz interior numa situação desesperadora e o louvor à figura feminina. Na canção Ilê Ayê, por exemplo, o cantor esbraveja sobre preconceito e racismo: “Branco, se você soubesse o valor que o preto tem, tu tomava um banho de piche, branco e, ficava preto também”.