Escritor goiano lança seu oitavo livro em Goiânia

O escritor Isaías Filho lança nesta quinta-feira, às 19 horas, no escritório do autor, seu novo livro A Viagem (foto). O enredo conta histórias de 194 mulheres que tinham a intenção de descansar dos maridos e da rotina. Elas resolvem viajar de férias ao Haiti, mas algo inesperado as coloca em uma ilha qualquer do Oceano Pacífico. A trama se desenvolve na convivência forçada em que todas podem descobrir o sentido de ser ou não amigas e o tipo de confiabilidade que pode ser depositado quando não há alternativa. A Viagem é o oitavo livro do autor. A obra será vendida no lançamento e toda a renda gerada será doada para a Vila São Cottolengo. No lançamento haverá apresentação dos alunos que compõem a banda da Vila São Cottolengo. Entrada franca. Rua do Níquel, Qd 54 Lt 5, Parque Oeste Industrial.