Magazine Escritor e jornalista Tom Wolfe morre aos 87 anos Cronista da vida americana deixa livros célebres como 'Radical Chique e o Novo Jornalismo' e 'Emboscada No Forte Bragg'

O escritor e jornalista Tom Wolfe morreu aos 87 anos nesta segunda-feira, 14. Considerado um dos grandes inovadores do jornalismo no século 20, ele era autor de livros e textos célebres como Radical Chique e o Novo Jornalismo e Emboscada No Forte Bragg. Expoente do new journalism ao lado de Gay Talese e Norman Mailer, Wolfe estava internado em um hospital em Man...