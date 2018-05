Magazine Escritor Abel Vargas lança seu primeiro romance Goiano radicado no Canadá estreia no mercado editorial com livro que vem com vinil compacto de canções compostas especialmente para a obra

“Esse Silvério Reis era um cara bacana, mas não sobreviveu porque gente assim não é feita pra esse mundo”, escreve Abel Vargas minutos antes de se despedir do leitor. Em seu primeiro livro, romance que conta a história de um jovem goiano que sai de casa e ganha a vida cantando bolero na periferia de Belo Horizonte, o autor fala sobre as dores do amadurecimento...