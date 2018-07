Magazine Escolhidos os atores que irão interpretar príncipe Charles e mãe de Elizabeth II em ‘The Crown' Josh O’Connor e Marion Bailey entram para o elenco das próximas duas temporadas da série da Netflix

A plataforma de streaming Netflix definiu os atores que irão interpretar o príncipe Charles e a rainha-mãe Elizabeth Bowes-Lyon, mãe da rainha Elizabeth II, nas próximas duas temporadas da série The Crown. Segundo a revista The Hollywood Reporter, Josh O’Connor irá viver o príncipe de Gales enquanto Marion Bailey será a viúva do rei George VI. “Estou emocio...