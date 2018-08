Magazine Escolha do sabonete é a base para uma rotina saudável de beleza Por conta da grande oferta – e a infinidade de tipos, formatos e aromas – de sabonetes no mercado, é necessário procurar informação para entender qual a melhor opção para a pele

Em barra, líquido ou com textura de espuma. Glicerinados, antibacterianos ou feitos artesanalmente com óleos e extratos vegetais. Há ainda os cremosos, hidratantes e com funções esfoliantes. Devido à grande oferta – e a infinidade de tipos, formatos e aromas – de sabonetes no mercado, é quase impossível saber de cara qual a melhor opção. Além disso, desde que a...