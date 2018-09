Magazine Escola realiza projeto literário com criador do Cabeça Oca Objetivo do projeto, segundo os organizadores, é ainda estimular a leitura entre o público infantojuvenil e despertar a consciência entre adultos sobre a formação de novos leitores

O quadrinista Christie Queiroz (foto), criador do personagem Cabeça Oca, participa nesta sexta-feira (21), às 9 horas e às 15 horas, de duas sessões de bate-papo do projeto Varal Literário, na Escola Luz do Saber. As conversas são abertas ao público em geral, com entrada gratuita. Entre outros assuntos, o autor vai debater histórias de seu personagem mais famoso, que a...