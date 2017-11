Escola realiza leilão beneficente com releituras de obras famosas

Um leilão beneficente em prol da Clínica de Hemodiálise do Hospital de Caridade São Pedro D’ Alcântara reúne releituras de obras famosas na próxima semana, entre os dias 20 e 24 de novembro, no colégio Educandário Vila Boa, em Goiânia. As obras são produzidas por alunos do ensino fundamental, com idade entre 6 e 14 anos.

Segundo a diretora da escola, Larissa Felix, as telas vão ficar expostas na própria escola, durante o período, para que os pais dos alunos participem e realizem os seus lances, deixando-os anotados em cada obra.

Para Larissa, o objetivo do leilão é contribuir com a campanha de arrecadação de fundos para a construção da primeira clínica de hemodiálise com serviço gratuito na Região do Rio Vermelho. “A obra terá capacidade de beneficiar mais de 100 pacientes espalhados pelos 17 municípios da região, que atualmente precisam percorrer, no mínimo, 280 km, várias vezes por semana, para se tratar em Goiânia.”

Serviço:

Local: Escola Educandário Vila Boa – Rua T-30 Nº2338, Setor Bueno.

Data: 20 a 24 de novembro