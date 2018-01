Escola oferece oficinas gratuitas de tecnologia para crianças e adolescentes

A SuperGeeks Goiânia, escola de tecnologia voltada para crianças e adolescentes, oferecerá nas próximas quinta e sexta-feira, dias 1º e 2 de fevereiro, oficinas gratuitas de robótica, realidade aumentada, youtubers, desenvolvimento de games, criação de aplicativos e minecraft em sua unidade no Setor Marista. Para participar, basta ter entre 7 e 15 anos e se inscrever no link http://bit.ly/oficinasupergeeks ou pelo WhatsApp: (62) 99696-0455. As atividades serão realizadas das 14 horas às 17h45, na quinta-feira, e das 8h às 12h, na sexta. Programa completa das oficinas gratuitas: quinta-feira – programação no Minecraft (7 a 11 anos); realidade aumentada (10 a 15 anos); desenvolvimento de games 2D (7 a 11 anos); crie seu próprio aplicativo (11 a 15 anos); sexta-feira – robótica (7 a 10 anos); realidade aumentada (10 a 15 anos); youtuber (9 a 12 anos); desenvolvimento de games 2D (7 a 11 anos). Rua 15, esquina com Rua T-53, nº 1.763, Loja 3, Ed. Point Convenience, Setor Marista.

Palestra

Sesc oferece conferências gratuitas à comunidade

Nos próximos dias, sempre às terças e quartas-feiras, unidades do Sesc em Goiás terão como foco saúde e qualidade de vida, com diversas rodas de conversa e palestras abertas ao público. Além de gratuitos, todos os eventos terão emissão de certificados para os participantes, que devem se inscrever com antecedência pelo site dos projetos, www.sescgo.com.br/palestras, já que as vagas são limitadas. A programação começa nesta quarta-feira com os temas: Viver Bem é Preciso (Sesc Campinas), Reeducação Alimentar X Dietas da Moda (Centro) e Saúde: uma Questão de Consciência Individual e Coletiva (Itumbiara). Durante todo o mês de fevereiro, a programação segue com outros assuntos, como compulsão alimentar, alimentação e saúde bucal, envelhecendo com saúde, papel do governo e da sociedade no enfrentamento ao Aedes aegypti, estilo de vida, construção e manutenção, além de emagrecimento inteligente. O cronograma completo com as datas também está no site. Informações: Sesc Campinas - (62) 3522-6425; Sesc Centro - (62) 3933- 1723; e Sesc Itumbiara - (64) 3430-5540.