Magazine Escape urbano: Espalhados pelo Centro de Goiânia, becos ganham fins diversos Espaços são ocupados por teatro, artes visuais, bares e casas históricas. O POPULAR foi conferir usos dados a esses locais

Quando estiver pelo Centro de Goiânia, tente entrar em alguns dos becos espalhados pela região. De duas, uma: ou você vai se deparar com uma fileira de carros estacionados no meio dos espaços, ou vai dar de cara com uma galeria aberta de arte urbana. Dispostos nas principais ruas e avenidas comerciais do bairro que foi o marco zero da cidade, os becos, que nas pr...