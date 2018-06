Magazine 'Escape', do jornalista goiano Vinicius Sassine, estreia em Goiânia Primeiro trabalho de Sassine como diretor de documentário será exibido dentro de festival sobre diversidade na capital nesta sexta-feira (08), às 19 horas, no Lumière Banana

A primeira cena do documentário Escape mostra a travesti Lludy dentro de um armário sentada sobre malas e revirando caixas. Estreia do jornalista goiano Vinicius Sassine na direção de documentário, ao lado de Mariana Paschoal, Julien Mérienne e Maria Chatzi, o filme aposta na relação da travesti brasileira que migrou para Espanha com o lugar em que armazena seus ...