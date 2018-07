Magazine Eri Johnson apresenta comédia 'Um Casamento Feliz' em Goiânia Texto conta história de solteirão convicto que forja um casamento gay para receber herança milionária

O ator e comediante Eri Johnson apresenta em Goiânia neste sábado, às 21 horas, e neste domingo, às 18 horas, a peça Um Casamento Feliz. A apresentação será no Teatro da PUC, com ingressos de R$ 40 a R$ 90. No enredo, Henrique (Eri Johnson), heterossexual e solteirão convicto, recebe uma herança milionária da sua Tia Carola, mas no testamento consta a condição que el...