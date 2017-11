Equilíbrio no sistema digestivo

A psicóloga e professora Andrea Batista Magalhães, de 44 anos, sempre se interessou por alimentação saudável e produtos naturais. Começou a consumir kombucha após a recomendação de uma amiga. Coincidência ou não, desde que incluiu a bebida na dieta, não teve mais as costumeiras crises alérgicas. “Senti que aumentou minha imunidade, disposição física e melhorou o funcionamento do meu intestino”, enumera. Por ser probiótico, a bebida ajudaria a restaurar o equilíbrio do sistema digestivo e do intestino como um todo.

Apesar dos benefícios que coloca o kombucha entre os queridinhos dos probióticos ao lado do kefir e do levain, nem todos têm comprovação científica. Embora estudos de laboratório mostrem resultados animadores, faltam evidências dos resultados positivos da bebida em humanos. O kombucha também não é indicado para diabéticos, gestantes, crianças, lactantes, idosos ou quem tem baixa imunidade. Pessoas com problemas no fígado e nos rins também deverão consultar um médico antes de fazerem uso

da bebida.