Entrevista: Valéria Avilla

A psiquiatra e psicanalista Valéria Avilla sempre teve a preocupação de abordar, de forma leve, temas encorpados. Em 2010, escreveu Ciranda de Mosaico, livro em que uma personagem é acusada de um crime e diagnosticada com transtorno de personalidade. A delicadeza ficou na escolha do gênero narrativo: romance, com ênfase em complicações sentimentais. Agora a carioca que vive em Goiânia há quase 26 anos, aborda os caminhos e resultados da psicanálise sob a ótica da língua do P - antiga cifra fonética, geralmente utilizada de brincadeira por crianças. Desta vez, usa prosa e poesia. Ao longo da obra, Psicanálise à Língua do P, Valéria aproxima o método terapêutico ao cotidiano de não iniciados, escrevendo de forma didática sobre as teorias iniciadas por Sigmund Freud. O objetivo é mostrar como a análise faz as vezes de uma lente que amplia a visão do paciente sobre o mundo. “A psicanálise nos permite ser mais habilidosos e mais fiéis para buscar nossos desejos e sofrer menos com frustrações.” O livro será lançado nesta quarta-feira, às 19 horas, no Evoé Café com Livros. A especialista falou ao POPULAR sobre o lançamento.

Qual a importância de explicar a psicanálise?

As pessoas precisam entender que fazer análise é muito positivo. Nesse processo experimentamos o mundo com detalhes, construímos um viver especial e único. Descobrimos a importância de estar à par de nossa vontade autêntica. A psicanálise nos ensina que vivemos nos ensinando, que o amargo de hoje pode ser a suprema sobremesa de amanhã.

Por que trabalhar a questão fazendo essa brincadeira com as palavras?

A língua do P foi escolhida por uma questão autobiográfica e tem relação com o período ditatorial do País. Quando eu era criança, em meados de 1964, meus pais falavam entre si introduzindo a consoante P entre as sílabas das palavras na intenção de que eu e minha irmã não entendêssemos o teor político das conversas. Mas compreendíamos tudo.

Como foi a escolha em escrever usando prosa e poesia?

A psicanálise costuma ficar distante de um conhecimento mais popular e leigo. No livro até uso conceitos científicos, citando Freud e Lacan, mas de forma simplificada. Com a prosa quis usar a expressão natural da linguagem. A intenção é mostrar que até as crianças podem entender.

No livro, a senhora adapta e brinca com textos de Mário Quintana, Fernando Pessoa e Vinicius de Moraes. Como foi?

Na verdade é uma homenagem. São autores que admiro e minha intenção foi brincar sobre como eles seriam se tivessem feito análise. Mário Quintana, por exemplo, descobriria que ao tentar esquecer alguém passamos a pensá-la em um novo lugar.

O livro vem acompanhando por um DVD. Do que se trata?

No material, conto minha experiência como escritora e apresento meu novo projeto. Quero produzir antologias em parceria com meus pacientes. Quando a psicanálise trabalha com a arte, ela vai além. O que quero é mostrar que cada um tem dentro de si um artista. Criatividade e inovação são características valiosas.