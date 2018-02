Entrega da sede da Prefeitura de Goiás encerra ciclo de restauro na cidade

O antigo prédio da Prefeitura da cidade de Goiás já recebe as cores originais de quando foi erguido, em 1911, e os últimos retoques para a sua entrega no dia 7 de março. O edifício foi restaurado e requalificado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), encerrando um ciclo de intervenções que totalizam R$ 30,3 milhões em investimentos em seis grandes obras nos últimos três anos.

Para a sede da Prefeitura foram destacados R$ 5,6 milhões, de programa do governo federal. A intervenção contempla a restauração do edifício e um imóvel vizinho, além da construção de um novo anexo, para oferecer soluções de circulação e acessibilidade universal entre eles, que fazem parte do conjunto arquitetônico protegido pelo Iphan e reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco desde 2001.

A solenidade de entrega será realizada na manhã do dia 7, com a presença do Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, da presidente do Iphan, Kátia Bogéa, do diretor do Departamento de Projetos Especiais do Iphan, Robson de Almeida, da superintendente do Iphan em Goiás, Salma Saddi, do governador Marconi Perillo e da prefeita Selma Bastos, além de outros representantes dos governos estadual e municipal.

Na frente

A finalização do restauro da sede da Prefeitura, segundo o Iphan, coloca a cidade de Goiás como primeiro município brasileiro a concluir todas as ações integrantes do programa PAC Cidades Históricas, que incluiu seis intervenções na antiga capital do Estado: a Ponte da Cambaúba, Escola de Artes Plásticas Veiga Valle, Mercado Municipal, Arquivo Diocesano e o Cine Teatro São Joaquim.