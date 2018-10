Magazine Entre erros e acertos

Ainda é necessário esperar a poeira baixar para ter uma dimensão exata a função das redes sociais no processo eleitoral, porém o consultor em marketing digital Junior Vilela tem segurança ao afirmar o papel fundamental delas no resultado. “O melhor exemplo é o do candidato do PSL à Presidência, Jair Bolsonaro. A pré-campanha na internet e o engajamento que conseguiu foram fu...