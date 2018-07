Magazine Entenda as jogadas Acompanhe as fases do The Voice Brasil 2018

Audição às cegasNessa primeira fase, os candidatos se apresentam e são avaliados por sua voz. Os técnicos viram as cadeiras e montam seus times. No total, serão oito audições e 72 novas vozes, 18 para cada time. BatalhaCom as equipes formadas, os técnicos dividem seus times em duplas que se apresentam em duelos, cantando a mesma música. Ao final de cada...