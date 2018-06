Magazine Enquanto alguns lidam bem com os 30 anos, outros entram em crise por não terem realizado sonhos Crise dos 30 anos? Veja como algumas pessoas passaram por ela com um sorriso no rosto e venceram os fantasmas psicológicos que surgem nessa fase da vida

Ter um emprego estável, pagar as próprias contas e estar bem resolvido emocionalmente são algumas das metas que quase todo mundo espera ter alcançado com a chegada dos 30 anos. A lista de pré-requisitos imposta pela sociedade é um pouco maior e as cobranças podem se tornar verdadeiros fantasmas na vida de quem está quase lá, mas que ainda não conseguiu alcança...