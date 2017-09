Encontros inéditos

Justin Timberlake, Aerosmith, Maroon 5, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, Guns N’ Roses, The Who e Bon Jovi são apenas alguns dos nomes que vão colocar a Cidade do Rock para tremer durante os sete dias do Rock in Rio 2017. Os shows do festival vão ocorrer nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro. Neste ano, a Cidade do Rock é no Parque Olímpico, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O público esperado é de 700 mil pessoas.

O palco Sunset, onde a banda goiana Boogarins vai se apresentar na sexta-feira, 15, terá 28 shows. Uma marca do Sunset são os encontros entre artistas de gerações e estilos diferentes, muitas vezes com resultado inédito e surpreendente. Em edições anteriores, foram marcantes as parcerias entre Sepultura e Zé Ramalho e o reencontro de Baby do Brasil com Pepeu Gomes após anos de separação. Neste ano, além de Céu e Boogarins, são muito aguardados os encontros entre Ney Matogrosso com a Nação Zumbi, Johnny Hooker com Liniker e Almério e do cantor americano Miguel que escolheu o rapper Emicida para dividir o palco.