Encontros e perdas

Seguindo a linha de Me Chame Pelo Seu Nome, o drama romântico Esteros (2016) conta a história de Matias (Ignacio Rogers) e Jerônimo (Esteban Masturini), dois amigos de infância que descobrem uma atração sexual inesperada. No centro de preconceitos familiares, os dois se separam por um tempo e cada um lida com o passado de forma diferente. Após dez anos, eles se encontram na cidade folclórica Paso de Los Libres (Argentina), onde o sentimento renasce e enfrenta todos os tipos de conflitos morais. Elogiado pela singeleza com a qual tratou o tema, o diretor Papu Curotto trabalha alternando cenas do presente e flashbacks do passado. O longa levou para casa os prêmios Especial do Júri e de Público na categoria filme estrangeiro durante o Festival de Cinema de Gramado. Na mostra O Amor, A Morte e As Paixões ele será exibido hoje, às 21h10 e na quinta-feira, às 19h30.