Encontro reúne nomes da música gospel

Consagrados nomes da música gospel nacional se apresentam hoje, a partir 16h30, e amanhã, às 9 horas, na Conferência Internacional Radicais Livres no Ginásio Goiânia Arena. O congresso é realizado anualmente pela Igreja Videira e o tema deste ano é A Manifestação dos Filhos de Deus. As atrações confirmadas são Fernandinho, Diante do Trono, Nívea Soares, André Valadão e a banda Radicais Livres.

Os shows vão ser intercalados com as conferências ministradas por diversos pastores durante uma programação de mais de 24 horas. Para a pregação estarão presentes Naor Pedroza (líder dos Radicais Livres), Aluízio Silva (fundador da Igreja Videira), Marcelo Almeida, Giles Stevens e Reinhard Hirtler, austríaco que implantou igrejas e que possui mais de 25 anos de ensino e testemunhos.

A expectativa da organização do evento é de receber um público de cerca de 50 mil pessoas. O Ministério Radicais Livres existe há 17 anos e foi criado com o intuito de aproximar os jovens radicais de todas as partes do Brasil e do mundo. O movimento cresceu ao longo dos anos e existem edições em várias capitais do País e representantes da conferência no Peru, EUA, França, Alemanha, Bélgica, Inglaterra e alguns países da África.