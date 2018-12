Magazine Encontro marcado com a maturidade: idosos garantem que não vão parar tão cedo Apesar da classificação, eles são ativos e acham que ainda têm muito o que aprender na vida

Se para o Estatuto do Idoso quem completa 60 anos passa a ser visto como tal, a sabedoria de Fernando Sabino (1923-2004) diz que é possível ir no sentido contrário, nascendo-se homem e morrendo-se menino. Quem chegou nessa idade, garante que o segredo é fazer como Eduardo Marciano, personagem mais famoso do escritor mineiro, e tirar o tempo para dançar, fazendo ...