Encontro de sambistas agita o Lowbrow

O cantor Fernando Boi e os artistas Xandão e Ricardo Coutinho (foto) são as atrações desta quinta-feira, a partir das 21 horas, na programação do Fuá Encontro de Sambistas, no Lowbrow Lab Arte & Boteco. No repertório, músicas de Almir Guineto, Fundo de Quintal, Cartola e Monarco. Fernando Boi, que se apresenta com os músicos Leonardo Ribeiro (cavaquinho), Do...