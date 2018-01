O 3º Encontro de Catira de Goiânia será realizado neste sábado, a partir das 18 horas, na Praça da Igreja Matriz de Campinas. A abertura será com a Orquestra de Violeiros de Uruana. Em seguida, começam as apresentações de mais de 30 grupos, que animam o público até as 22 horas. Criada entre bandeirantes, escravos e indígenas no período colonial do Brasil, a dança consiste na batida ritmada de mãos e pés junto com o instrumento de cordas.